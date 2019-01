Calciomercato Newcastle, Barreca in arrivo dal Monaco: prestito con diritto di riscatto

Antonio Barreca lascia il Monaco dopo soltanto 6 mesi: scambiato in estate dal Torino con Meité, il terzino sinistro vestirà la maglia del Newcastle.

In estate aveva visto la sua grande occasione per provare a imporsi ad alto livello, ma qualcosa è andato storto e il Monaco sta vivendo una delle stagioni più complicate della sua storia recente. Così Antonio Barreca dopo soli 6 mesi avrebbe deciso di cambiare aria e volare in Inghilterra, al Newcastle.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il terzino sinistro cresciuto nel Torino sarebbe a un passo dal trasferimento in Premier League ai Magpies. In mattinata dovrebbe raggiungere i suoi nuovi compagni, svolgere le visite mediche di rito e poi firmare il contratto.

La formula del trasferimento dovrebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto: 1 milione il costo del prestito, 9 milioni quello del riscatto estivo. Barreca arriva nel Tyne&Wear in un giorno particolarmente felice per la sua nuova squadra, reduce da un'importantissima vittoria contro il Manchester City in Premier League.

Dopo soltanto 9 presenze con la maglia del Monaco, ora il terzino classe 1995 punta a ritagliarsi un maggiore spazio in un club che ha già avuto un altro terzino italiano negli ultimi anni, ovvero Davide Santon.

L'unico terzino sinistro di ruolo al momento a disposizione di Rafa Benitez è Paul Dummett, poi nel ruolo si sono adattati in molti. Barreca potrebbe quindi trovare molto spazio da subito e riscattare una deludente esperienza in Ligue 1 provando da subito a imporsi in Premier League.