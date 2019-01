Calciomercato Napoli, Younes verso il prestito al Celta Vigo

Amin Younes non ha trovato spazio con Ancelotti e il Napoli ha deciso di mandarlo in prestito per farlo giocare con continuità: c'è il Celta Vigo.

Dopo Marko Rog, trasferitosi al Siviglia in prestito secco, un altro giocatore del Napoli sta per volare in Spagna con la stessa formula del croato.

Secondo 'El Desmarque' è tutto fatto per il passaggio di Amin Younes al Celta Vigo, tanto che il giovane tedesco sarebbe in volo per la Spagna proprio in queste ore.

Younes d'altronde non è mai rientrato nelle rotazioni di Ancelotti dato che ha collezionato una sola presenza in campionato (contro il Frosinone) e un'altra in Coppa Italia contro il Sassuolo per un totale di 25'.

Troppo poco per un calciatore reduce da un grave infortunio (la rottura del tendine d'Achille) che ha bisogno di giocare con maggiore continuità, Cosa che il Celta può garantirgli.

Younes era arrivato al Napoli la scorsa estate dopo un lungo tira e molla. Il tedesco inizialmente doveva anticipare il suo arrivo già nel gennaio 2018 ma alla fine aveva preferito restare all'Ajax fino alla naturale scadenza del contratto.