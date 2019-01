Calciomercato Napoli, Vinicius verso la Ligue 1: vicino al Monaco

Tornato dal prestito al Rio Ave, il giovane attaccante brasiliano Carlos Vinicius è prossimo a firmare con il Monaco di Henry.

Più che meteora o bidone, semplicemente un fantasma. Acquistato dal Napoli a sorpresa nel calciomercato invernale 2019, Carlos Vinicius non ha mai giocato con la formazione azzurra, tenuto in prestito al Real Sport Clube prima del prestito al Rio Ave. Ora per il giovane brasiliano la grande occasione.

Solo con DAZN vedrai Milan-Napoli: attiva qui il tuo mese gratuito

Secondo Sky Sport, infatti, Vinicius è prossimo ad un nuovo trasferimento, stavolta prestigioso. Il classe 1995 andrà a giocare col Monaco di Henry, che si è invaghito di lui per la stagione fin qui giocata col Rio Ave, nella quale ha messo a segno otto goal in dodici presenze.

Richiesto anche dallo Schalke 04, giocatore e Napoli sembrano aver scelto il Monaco. Fino alla scorsa stagione unica avversaria plausibile del PSG nelle varie competizioni di Francia, in questa stagione la formazione del Principato sta vivendo un incubo e rischia seriamente la retrocessione in Ligue 2.

Con Vinicius il Monaco spera di poter dare un po' di freschezza ad un attacco decisamente in difficoltà. Prima di lui sono arrivati in biancorossi nomi importanti come Fabregas e Naldo, ma il calciomercato di riparazione, di vera riparazione ai problemi della prima parte di stagione, non si è ancora concluso.

Snobbato dal Napoli, che punta su altri giocatori in questa stagione, Vinicius ha fatto vedere in Portogallo le grandi cose mostrate in Brasile: non solo le otto reti in campionato, ma anche sei centri nelle altre competizioni lusitane, per un incredibile totale di 14 goal in appena venti presenze ufficiali.

Resta da capire se il Napoli opterà per un trasferimento a titolo definitivo, così da guadagnare cifre importanti dal ricco Monaco, oppure si tratterà di un prestito per riavere Vinicius a giugno. Del resto il giocatore si sta facendo valere e potrebbe rappresentare l'elemento a sorpresa della prossima annata.