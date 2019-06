Calciomercato Napoli, Veretout prima scelta: sfida con il Milan

Con Diawara verso la Roma, il Napoli punta su Veretout per la sostituzione: diverse contropartite gradite alla Fiorentina. Occhio al Milan.

Il è vicinissimo a Kostas Manolas: alla andranno 34 milioni, 20 dei quali coperti dal cartellino di Amadou Diawara, valutato 18 più 2 di bonus. Trasferimento che libererà un posto nel centrocampo partenopeo.

Il maggiore indiziato per sostituire il guineano è sempre lui, Jordan Veretout, in uscita dalla che sta cercando l'offerta giusta per lasciarlo partire dopo due stagioni e 15 reti in 75 presenze.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', i viola sarebbero interessati a tre giocatori del Napoli in particolare, ognuno con una valutazione differente: Adam Ounas (12-13), Roberto Inglese (30) e Nikola Maksimovic (25).

Proprio questo aspetto metterebbe gli azzurri in pole rispetto al , che difficilmente offrirebbe i 25 milioni richiesti da Rocco Commisso: i rossoneri potrebbero inserire Patrick Cutrone come contropartita per abbassare la spesa economica, profilo che non dispiacerebbe a Vincenzo Montella.

Molto più defilate, invece, sia Roma che : i giallorossi si sono quasi tirati fuori con l'acquisto imminente di Diawara, lasciando il campo della contesa alle rivali.