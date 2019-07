Calciomercato Napoli, Veretout più vicino? Pulgar tra le eventuali alternative

Potrebbe essere il Napoli a spuntarla nella corsa che porta a Jordan Veretout: nella trattativa con la Fiorentina potrebbe rientrare Ounas.

Jordan Veretout è certamente uno dei grandi protagonisti di questa sessione di calciomercato estiva. Il centrocampista transalpino, giunto ormai alla fine della sua esperienza con la , ha attirato negli ultimi mesi le attenzioni di diversi club italiani ed il suo nome è stato accostato in particolare a quello di , e .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Se i giallorossi, che hanno recentemente chiuso per Diawara , sembrano adesso più defilati, rossoneri e partenopei sono ancora pienamente impegnati nella corsa che porta al giocatore e, le prossime 48 ore, potranno dire molto su quello che sarà l’esito dello sprint a due.

Come riportato infatti da La Gazzetta dello Sport , nel corso della giornata di martedì è previsto l’incontro tra Daniele Pradè ed il Milan , mentre mercoledì il direttore sportivo gigliato vedrà Giuntoli . Il giocatore sembra prediligere l’opzione Napoli e lo stesso club partenopeo potrebbe avere le carte giuste per spuntarla al fotofinish.

Alla Fiorentina e a Vincenzo Montella in particolare, piace molto Adam Ounas , elemento che potrebbe sbloccare la trattativa. L’attaccante algerino potrebbe essere inserito nella trattativa e andare a Firenze, con Veretout chiamato ovviamente a fare il percorso inverso.

L'articolo prosegue qui sotto

In casa Napoli comunque si studiano anche diverse alternative nel caso in cui la trattativa con i gigliati non dovesse andare a buon fine. Nel mirino di Giuntoli restano infatti anche l’argentino del Boca Juniors Almendra , il gioiello macedone del Fenerbahçe Elmas , ma anche Erick Pulgar , giocatore che conosce già benissimo la visto che da quattro anni veste la maglia del .

Il Napoli nel contempo resta concentrato anche sulle uscite. Inglese piace proprio alla Fiorentina (ma questo è eventualmente un discorso che resta slegato da quello Veretout), al (squadra nella quale ha giocato nell’ultima stagione in prestito), all’ e al Bologna.

Non mancano gli estimatori anche per Verdi che è seguito da e , mentre con il Parma si discuterà delle questioni relative a Sepe e Grassi .