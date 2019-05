Calciomercato Napoli, Veretout in arrivo: dettagli da limare con la Fiorentina

Oggi la firma sul contratto di Di Lorenzo, poi i dettagli da limare con la Fiorentina per arrivare a Veretout: il Napoli ha già il sì del giocatore.

Il si prepara a chiudere il secondo colpo di mercato in pochi giorni. Con Giovanni Di Lorenzo che oggi firmerà il suo contratto diventando a tutti gli effetti un nuovo giocatore azzurro, i partenopei sono anche in chiusura con la per l'ingaggio di Jordan Veretout.

Il filo conduttore delle due operazioni è Mario Giuffredi, procuratore sia di Di Lorenzo che di Veretout con il quale nella giornata di ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sono riuniti per dare un'accelerata concreta alla trattativa che porta al centrocampista della Fiorentina.

Una base di accordo con il giocatore c'è già, con il Napoli pronto a garantire a Veretout un contratto quinquennale da 1,8 milioni di euro netti a stagione, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'. Da limare restano invece le cifre per il cartellino. La Fiorentina, che prima chiedeva 25 milioni, ora è disposta a chiudere per 22, bonus compresi. Il Napoli ne offrirebbe invece 17 più bonus.

Una differenza ormai minima che fa capire come la trattativa sia in dirittura d'arrivo, per la gioia di Carlo Ancelotti. Il tecnico degli azzurri apprezza infatti molto le qualità tecniche di Veretout, il quale dal suo arrivo nell'estate del 2017 alla Fiorentina ha dimostrato ottime doti nei tempi d'inserimento senza palla, oltre che una grande precisione nei calci piazzati.

Aspetti che hanno convinto il Napoli a puntare su di lui per rinforzare il proprio centrocampo, sicuro del grande apporto che il francese può portare all'interno di un gruppo che la prossima stagione proverà nuovamente a infastidire la .