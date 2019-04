Calciomercato Napoli, Valverde del Real Madrid nel mirino: contatti col suo entourage

Il Napoli vuole assicurasi altri giovani talenti e guarda ancora in Spagna, l'obiettivo sarebbe Valverde del Real Madrid: costa 20 milioni.

La politica del sul calciomercato non cambia. Ancelotti d'altronde è sempre stato chiaro: non chiederà follie a De Laurentiis ma investimenti oculati per alzare ulteriormente il livello della rosa attuale.

Ecco perché, secondo 'Il Corriere dello Sport', nel mirino del Napoli sarebbe finito il giovane centrocampista Federico Valverde che in questa stagione ha trovato spazio nel .

Sono infatti già 20 le presenze collezionate dall'uruguaiano, classe 1998, che si è fatto le ossa nel Castilla ma adesso sembra pronto al salto definitivo tra i grandi.

Valverde insomma, come Fabian Ruiz la scorsa estate, rappresenta il profilo perfetto per il Napoli di Ancelotti: giovane, di qualità e in grado di sostituire Hamsik nel cuore del gioco azzurro.

Il Napoli quindi secondo 'Il Corriere dello Sport' avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del giocatore che potrebbe lasciare il Real Madrid per circa 20 milioni di euro.

Decisiva però sarà ovviamente la volontà di Zidane, che dovrà decidere se puntare con decisione su Valverde nella prossima stagione o rischiare di perderlo. Il Napoli è pronto.