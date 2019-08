Calciomercato Napoli, ultimatum a Icardi: De Laurentiis blocca Llorente

Il Napoli aspetterà Mauro Icardi fino a giovedì, poi virerà su altri obiettivi: l'alternativa già bloccata è Fernando Llorente.

L'intrigo Mauro Icardi continua a non avere sviluppi e la posizione dell'attaccante argentino resta un rebus: per questo il sembra intenzionato a porre un limite temporale alla questione. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha infatti posto un ultimatum al giocatore dell', mentre l'alternativa è già pronta.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', il patron azzurro esige una risposta entro giovedì per Icardi: se non arriveranno passi avanti la dirigenza virerà su altri obiettivi. Il club campano ha già pronto il piano B: si tratta di Fernando Llorente, che gradirebbe un ritorno nella nostra dopo l'avventura al .

L'offerta del Napoli per Icardi resta ferma a 65 milioni di euro per l'Inter, con uno stipendio di 7,5 milioni netti a stagione: il silenzio da parte dell'entourage dell'attaccante non lascia ben sperare, ma De Laurentiis non vuole aspettare ulteriormente.