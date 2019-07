Calciomercato Napoli, ufficiale l'arrivo di Elmas dal Fenerbahce

Il Fenerbahce ha ufficializzato il trasferimento del centrocampista macedone Elmas al Napoli.

Il sta per accogliere il suo nuovo acquisto, ossia il centrocampista macedone Eljif Elmas. Dopo la conclusione della trattativa sulla base di 16 milioni di euro (più qualche bonus ma nessuna percentuale sulla futura rivendita) il giocatore, come comunicato dal , è in viaggio verso l' .

Questo il contenuto dell'annuncio da parte del club turco.

"Il club ha raggiunto un accordo con il Napoli per il trasferimento del calciatore Elmas . Il giocatore andrà in Italia e dopo aver completato le relative procedure firmerà per la sua nuova squadra. Ringraziamo Eljif per il contributo dato alla squadra".

Elmas arriverà nella mattinata di martedì. Sosterrà le visite mediche di rito, metterà nero su bianco sul contratto con i partenopei e nella serata di martedì dovrebbe già raggiungere il ritiro di Dimaro per conoscere Ancelotti ed i suoi nuovi compagni di squadra.

Nella sua ultima stagione in ha collezionato un totale di 40 presenze e 4 reti.