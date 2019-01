Calciomercato Napoli, ufficiale la cessione di Vinicius al Monaco

Il Monaco ha preso in prestito dal Napoli fino al termine della stagione Carlos Vinicius, che ha passato metà annata al Rio Ave in Portogallo.

Cessione in attacco in casa Napoli. Il Monaco ha infatti ufficializzato di aver preso in prestito dai partenopei fino al termine della stagione l'attaccante classe 1995 Carlos Vinicius, che in questa prima parte della stagione ha indossato la maglia del Rio Ave.

Il contratto di Vinicius con il Napoli ha attualmente scadenza nel giugno del 2022. Punta centrale di grande stazza, Vinicius va a rinforzare l'attacco monegasco che ha bisogno di goal e freschezza per raggiungere l'obiettivo della permanenza in Ligue 1.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Carlos Vinícius en provenance de SSC Naples.

Après avoir disputé la première partie de saison avec le Rio Ave FC, l’attaquant est prêté à Monaco jusqu’en fin de saison.

"Dopo aver giocato prima parte della stagione con la maglia del Rio Ave, il giocatore passa in prestito al Monaco fino al termine della stagione".

Per lui nella stagione 2018-2019 20 presenze e 14 goal con la maglia della compagine lusitana.