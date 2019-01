Calciomercato Napoli, ufficiale il prestito di Rog al Siviglia

Marko Rog si trasferisce in prestito secco al Siviglia fino al prossimo giugno. Operazione in uscita per il Napoli.

Operazione in uscita in casa Napoli, già annunciata da giorni. I partenopei hanno infatti ceduto in prestito secco al Siviglia (ma oneroso) il centrocampista croato Marko Rog.

Marko Rog passa al @SevillaFC in prestito secco fino a giugno 2019. In bocca al lupo!

#ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 29 gennaio 2019

All'interno del comunicato ufficiale emesso è stata specificata la natura del prestito, che quindi non prevede alcun diritto o obbligo di riscatto da parte degli andalusi.

Nella stagione in corso poco spazio per Rog alla corte di Carlo Ancelotti: 9 presenze in Serie A (4 da titolare) e due nella fase a gironi della Champions League. Il suo contratto coi partenopei ha scadenza nel giugno del 2022.

Il direttore sportivo Giuntoli ha comunque lasciato intendere che in estate il ragazzo farà rientro in Campania (a meno che il Siviglia non proponga una cifra superiore ai 25 milioni di euro). La speranza è quella che possa trovare quella continuità di rendimento necessaria per poter migliorare ulteriormente e per poter aspirare ad essere un futuro titolare del centrocampo azzurro.