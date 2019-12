Calciomercato Napoli: Torreira indeciso, offerta da 30 milioni totali all'Arsenal

Il Napoli prepara l'offerta da 30 milioni totali per Torreira, che però ancora temporeggia. Mentre c'è il pressing sul Verona per Amrabat e Rrahmani.

Il ha bisogno di un centrocampista con doti di regia per il nuovo corso di Gattuso. Il modulo con il centrocampo a tre impone adesso ai partenopei di tornare ad avere un regista vero e proprio, come ai tempi di Jorginho.

Ed il nome che piace a tutti in casa Napoli, dalla società alla panchina, è quello di Lucas Torreira. Ex centrocampista della che da due anni gioca all'.

Il Napoli ha trovato un tesoretto per puntare al suo acquisto già a gennaio. Con i soldi risparmiati dal contratto di Carlo Ancelotti (che sta risolvendo per poi firmare con l' ) ed il premio UEFA per la qualificazione agli ottavi di Champions, gli Azzurri stanno mettendo da parte 30 milioni di euro.

E secondo 'La Gazzetta dello Sport' è proprio questa la cifra offerta in totale all'Arsenal. Nel dettaglio la proposta del Napoli: 3 milioni per un prestito di 18 mesi, con riscatto di altri 27 milioni. I Gunners non sono entusiasti della cifra ma attendono anche che si pronunci il giocatore, che vuol prima meglio capire qual è il progetto di crescita della società azzurra.

Intanto, secondo 'Sky Sport', il pressing sul è diventato doppio, non più rivolto solo a Sofyan Amrabat, ma anche ad Amir Rrahmani. L'operazione complessiva potrebbe essere chiusa per circa 30 milioni.

Il difensore centrale ha dato già il suo benestare al Napoli, mentre con Amrabat si deve ancora trovare l'intesa economica. Sul centrocampista c'è anche l' sullo sfondo.