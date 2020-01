Calciomercato Napoli, Tonelli verso l'addio: trattativa in corso con il Cagliari

Lorenzo Tonelli è pronto a ricominciare lontano dal Napoli: il difensore è in dialogo in queste ore con il ds del Cagliari Marcello Carli.

Dopo aver cambiato la propria guida in panchina il inizia il suo mercato pensando a sfoltire la rosa: in cima alla lista delle probabili partenze c'è quella di Lorenzo Tonelli, ormai ai margini della rosa e senza presenze nell'attuale stagione.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', sul giocatore classe '90 c'è il , vera sorpresa di questa prima parte di stagione. Il difensore sta parlando in queste ore con il direttore sportivo rossoblù Marcello Carli, che lo ha già avuto ai tempi di .

Soltanto nove presenze totali con la maglia azzurra per Tonali, chiuso ormai dalla forte concorrenza prima alla corte di Ancelotti e poi di Gattuso. Ora una nuova avventura alle porte per il 29enne italiano, che può ulteriormente rinforzare un Cagliari in forte ascesa.