Calciomercato Napoli, scatto per Bennacer: può arrivare a giugno

Sprint del Napoli per Ismael Bennacer: gli azzuri vogliono chiudere la trattativa con l'Empoli sulla base di 10 milioni più il prestito di Tonelli.

Il Napoli fa sul serio per Ismael Bennacer e sta lavorando per chiudere la trattativa con l'Empoli in anticipo sulla concorrenza.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Napoli è pronto ad offrire 10 milioni più il prestito di un giocatore (molto probabilmente Tonelli). Il trasferimento si concretizzerebbe però soltanto a giugno.

Su Tonelli c'è anche il forte interessamento del Bologna, ma il difensore tornerebbe volentieri ad Empoli dove è cresciuto ed esploso in Serie A.

Bennacer sta disputando un'ottima prima stagione in Serie A con l'Empoli, mettendo in mostra delle qualità che come caratteristiche lo avvicinano molto ad Allan. E questo può essere anche un indizio sulla permanenza del brasiliano a Napoli.