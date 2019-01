Calciomercato Napoli, Rog vicino al Siviglia: "Ma solo in prestito, senza riscatto"

Il Napoli effettua una cessione a centrocampo. Il direttore sportivo Giuntoli ha infatti confermato che il croato Marko Rog è in procinto di trasferirsi in prestito al Siviglia, ma senza diritto di riscatto.

Queste le sue dichiarazioni, riportate da Abc Sevilla. L'intenzione dei partenopei è quella di non cedere assolutamente il giocatore, considerato un elemento sul quale poter fare affidamento in futuro.

"E' vero che stiamo parlando con il Siviglia per il passaggio in prestito di Marko Rog, pensiamo che per lui possa essere una buona soluzione. Ma non vogliamo cederlo. Può giocare questi sei mesi in Spagna e poi tornare al Napoli. Abbiamo detto sia agli spagnoli che al ragazzo che non vogliamo un prestito con opzione per il riscatto se non ad una cifra molto alta. E' un giocatore nei confronti del quale nutriamo molta fiducia".