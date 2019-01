Calciomercato Napoli, Rog va in prestito al Siviglia: nessun diritto di riscatto

Marko Rog lascia il Napoli: giocherà nel Siviglia fino al termine della stagione. Prestito secco di 6 mesi per il croato.

Il Napoli saluterà Marko Rog fino a giugno. Secondo 'Sky Sport' il centrocampista croato andrà in prestito al Siviglia fino al termine della stagione. Non ci sarebbe alcun diritto di riscatto, la formula dovrebbe essere quella del prestito secco .

L'uscita del centrocampista croato sembrava programmata già da tempo. Tra tutti gli uomini utilizzati da Ancelotti, soltanto Verdi, Younes e Luperto hanno passato in campo meno minuti di Rog in questa stagione.

L'ex Dinamo Zagabria, arrivato al Napoli nell'estate 2016, con la maglia del partenopei ha collezionato 67 presenze con 2 goal e 2 assist, ma soltanto per 11 volte è stato nella formazione titolare.

Troppo poco per due anni e mezzo prima con Sarri e poi con Ancelotti: anche per questo la decisione del classe 1995 di andare in prestito per cercare più minuti. Tante le squadre interessate, tra cui anche Parma e Schalke 04, ma l'ha spuntata il Siviglia.

Rog andrà nella Liga in prestito secco: non ci sarebbe alcun diritto di riscatto all'interno dell'accordo tra le società.

Con la cessione del croato dovrebbe chiudersi il mercato in uscita del Napoli: Ancelotti aveva escluso cessioni, salvo che qualcuno si 'incatenasse' ai cancelli di Castel Volturno.