Calciomercato Napoli, richiesta al Torino: Baselli più 20 milioni per Verdi e Mario Rui

Il Napoli avrebbe chiesto Baselli nell'operazione che porterebbe Mario Rui e Verdi al Torino. Possibile incontro Cairo-De Laurentiis.

e continuano a trattare. Nel mirino dei granata infatti ci sono da tempo Mario Rui e Simone Verdi, giocatori graditissimi a Mazzarri e che invece non rientrano nei piani di Ancelotti.

De Laurentiis però non intende svendere, anzi secondo 'Tuttosport' il Napoli per cederli avrebbe chiesto al Torino 20 milioni di euro più il cartellino di Daniele Baselli.

Il centrocampista italiano è molto stimato da Ancelotti e il Torino non lo considera incedibile, ma al momento non c'è accordo sulle valutazioni dei singoli giocatori.

I granata valutano Verdi non più di 20 milioni di euro e ritengono esagerato anche il prezzo di Mario Rui. La prossima settimana comunque Cairo e De Laurentiis potrebbero incontrarsi per cercare di sbloccare la trattativa.

Il Napoli intanto per sostituire Mario Rui avrebbe già chiesto alla informazioni su Fares, ma non è escluso che alla fine il Torino chiuda solo per l'acquisto di Verdi.

Baselli invece oltre che al Napoli piace molto pure a , e . Il suo futuro al Torino, insomma, è tutt'altro che certo.