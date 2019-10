Calciomercato Napoli, piano del Real Madrid per Fabian Ruiz: evitare clausola da 100M

Il Napoli spinge Fabian Ruiz verso il rinnovo, con clausola superiore ai 100 milioni: il Real Madrid vuole il giocatore ma non a quel prezzo.

Dopo averlo seguito già la scorsa estate, il è ora deciso ad affondare il colpo per arrivare a Fabian Ruiz al termine di questa stagione. I blancos non hanno infatti mai abbandonato l'idea di riportare lo spagnolo in , anche se a complicare tutto potrebbe essere un rinnovo del giocatore con il .

Il club partenopeo è infatti consapevole di avere in casa un vero e proprio gioiello e per questo motivo Aurelio De Laurentiis punta a far estendere a Fabian Ruiz l'attuale contratto in scadenza nel 2023. Nuovo contratto nel quale il patron azzurro vorrebbe poi inserire una clausola da oltre 100 milioni.

Proprio ciò che il Real Madrid vuole evitare. Florentino Perez non ha infatti intenzione di spendere una cifra a tre zeri per portare Fabian Ruiz a Madrid e per questo il Real al momento spera che il giocatore non rinnovi con il Napoli. O che almeno non accetti di inserire una clausola superiore ai 100 milioni, come riportato da 'AS'.

Una strategia di mercato che i partenopei sono invece pronti ad attuare per scoraggiare le tante pretendenti che negli ultimi mesi hanno posato gli occhi sul giocatore. Oltre ai blancos, anche il Barcellona ha infatti Fabian Ruiz nel proprio mirino.