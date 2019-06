Calciomercato Napoli, Real Madrid su Fabian Ruiz: è l'alternativa a Pogba

Il Real Madrid potrebbe chiedere Fabian Ruiz al Napoli nella trattativa per James Rodriguez, il giovane spagnolo arriverebbe insieme ad Eriksen.

Il ha messo gli occhi su Fabian Ruiz. Secondo 'AS' infatti il centrocampista del , attualmente protagonista agli Europei Under 21 con la , è diventata la prima alternativa a Pogba.

Il francese resta in realtà il grande sogno di Zidane ma attualmente convincere il a cederlo sembra difficile, inoltre Pogba preferirebbe tornare alla piuttosto che trasferirsi a Madrid.

Ecco allora che il Real, a margine della trattativa per la cessione di James Rodriguez, potrebbe chiedere Fabian Ruiz al Napoli ma De Laurentiis non vorrebbe perdere il giovane spagnolo.

Fabian Ruiz d'altronde è arrivato a Napoli solo dodici mesi fa tramite il pagamento della clausola rescissoria da 30 milioni di euro ed è molto stimato da Ancelotti.

Secondo 'AS' però, se il giocatore dovesse chiedere di andare via, il Napoli potrebbe ascoltare eventuali offerte pari o superiori a 70-80 milioni di euro. Fabian Ruiz, come detto, sarebbe quindi l'alternativa a Pogba ma non escluderebbe l'arrivo di Eriksen.

L'idea del Real Madrid infatti è quella di regalare a Zidane due grandi centrocampisti in modo da fargli digerire il mancato acquisto del suo pupillo. Napoli permettendo, ovviamente.