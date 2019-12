Calciomercato Napoli, Rashica nel mirino: Younes la possibile contropartita

Non solo il Milan sulle tracce di Milot Rashica, attaccante esterno del Werder Brema: anche il Napoli ha manifestato il proprio interesse.

In attesa di capire il proprio futuro in il è chiamato a risollevare una situazione problematica in campionato: i recenti problemi extra calcio hanno inevitabilmente condizionato anche il rendimento della squadra, tanto da spingere la dirigenza a osservare attentamente il mercato in vista della finestra invernale.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', nel mirino del club è finito Milot Rashica, talento del già autore di otto reti in undici presenze nell'attuale stagione. Sull'attaccante esterno del Kosovo ci sarebbe anche l'interesse del , che necessita rinforzi proprio in quella zona del campo.

Dal canto suo Giuntoli segue il giocatore classe '96 dai tempi del Vitesse: un corteggiamento che potrebbe far piacere al diretto interessato. Il club tedesco non vuole privarsi del proprio gioiello a metà stagione e lo stesso Rashica ha svelato di non pensare alle sirene di mercato: "Sono molto sereno, ho un contratto fino al 2022 e abbiamo una squadra fantastica".

Il Napoli è però pronto a mettere sul piatto Amin Younes come contropartita tecnica: il tedesco ha collezionato solamente 120 minuti divisi in sei apparizioni tra campionato e Champions e potrebbe tornare volentieri in patria.

Servirà però sicuramente un conguaglio economico per strappare Rashica al Werder Brema, attualmente valutato non meno di 20 milioni di euro: il talento piace però anche ad alcune squadre inglesi e il prezzo potrebbe ben presto lievitare.