Calciomercato Napoli, offerto Trincao: operazione da 15 milioni

Juventus e Inter non hanno trovato l'accordo con il Braga per il classe '99 Trincao: l'agente Mendes ha offerto l'attaccante al Napoli.

In un mercato senza troppi colpi ad effetto, la ricerca del talento giusto può fare la differenza in ottica futura: l'ultimo intreccio di questa finestra invernale riguarda il Napoli, che potrebbe soffiare il baby Francisco Trincao a Juventus e Inter.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', i bianconeri e i nerazzurri non hanno trovato l'accordo con il Braga per l'attaccante classe '99, già protagonista con le selezioni giovanili portoghesi. Per questo motivo l'agente Jorge Mendes ha proposto il suo gioiello al Napoli di De Laurentiis, che sta riflettendo sulla possibile occasione.

L'operazione prevede un prestito oneroso a 2 milioni di euro con riscatto fissato a 13, ma la dirigenza partenopea sta riflettendo sull'effettiva convenienza dell'affare.

Nel frattempo Marko Rog si prepara all'addio: il centrocampista classe '95 potrebbe finire in prestito al Siviglia, che sta facendo pressing sul Napoli, anche se il giocatore gradirebbe maggiormente la Bundesliga (Schalke 04 ed Eintracht Francoforte sono interessate).