Calciomercato Napoli, non solo Kouamè: pronti 12M per Traorè dell'Empoli

Settimana intensa quella che verrà per il Napoli: piace Traorè dell'Empoli, pronti 12 milioni. Ed incontro decisivo per Kouamè.

Si muove senza fretta ma con intensità il calciomercato del Napoli . Ad inizio settimana il direttore sportivo partenopeo Giuntoli incontrerà il collega del Genoa Perinetti per cercare di chiudere definitivamente l'affare Kouamè (per la prossima estate).

Come già riportato nella giornata di sabato, la valutazione che il presidente Preziosi dà del giocatore (minimo 25 milioni) è un po' lontana dall'offerta di De Laurentiis (20 milioni), ma esiste comunque la concreta possibilità che si possa trovare un accordo a metà strada.

Per quanto riguarda il reparto d'attacco, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c'è da seguire anche il nome di Hirving Lozano , talento messicano di proprietà del PSV e con una valutazione di circa 35 milioni di euro (piace anche al Chelsea di Sarri). A prospettare il possibile affare al Napoli è stato il procuratore del giocatore, Mino Raiola.

Capitolo centrocampo. Nell'ottica di dire addio in questa sessione di mercato ad uno tra Diawara (ma i 40 milioni di euro richiesti hanno raffreddato per il momento qualunque interessamento) e Rog (piace a Parma, Fiorentina, Cagliari e Schalke 04), l'obiettivo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è il classe 2000 dell'Empoli Traorè, per il quale ci si vuole spingere fino a 12 milioni di euro. Nella stagione in corso il ragazzo ha collezionato ben 16 presenze in campionato, di cui 11 da titolare.

A centrocampo piace anche Lobotka del Celta Vigo, valutato però dagli spagnoli 30 milioni di euro. Continua ad essere vivo l'interesse nei confronti di Lazzari della SPAL, soprattutto nel momento in cui dovessero esserci novità sul futuro di Hysaj.