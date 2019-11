Calciomercato Napoli, Milik verso il rinnovo: clausola per l'estero da 120 milioni

Arkadiusz Milik si avvicina al rinnovo col Napoli: il club azzurro propone una clausola rescissoria per l'estero da 120 milioni.

In attesa di risolvere i problemi fisici, Arkadiusz Milik si avvicina al rinnovo. L'intesa col è quasi totale, tanto da rendere la firma ormai prossima.

Il 'Corriere dello Sport' arricchisce di un dettaglio la negoziazione tra le parti: il club di De Laurentiis, per tutelarsi da assalti in grande stile, vorrebbe inserire una clausola rescissoria valida per l'estero.

La somma è 'monstre', ossia 120 milioni di euro, che qualsiasi società estera interessata a Milik a quel punto dovrebbe sborsare nel caso in cui volesse assicurarsi l'attaccante polacco.

Arek, dal canto suo, pare essersi convinto ad accettare la proposta contrattuale del Napoli e proseguire il proprio matrimonio con gli azzurri. Novità sembrano attese a stretto giro.