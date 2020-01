Calciomercato Napoli, Milik nel mirino dell'Atletico Madrid: De Laurentiis pensa al rinnovo

Arkadiusz Milik è finito nella lista degli acquisti dell'Atletico Madrid, che ha chiesto informazioni al Napoli: De Laurentiis prepara il rinnovo.

Prosegue il momento nero del , che nonostante il cambio in panchina non trova la giusta svolta alla stagione: tra le poche certezze a disposizione di Gattuso in questo momento c'è sicuramente Arkadiusz Milik, che ha sempre risposto presente quando è sceso in campo.

Secondo quanto raccolto da 'AS', l'attaccante polacco è finito nel mirino dell' di Simeone, che ha chiesto informazioni sulla reale possibilità di un trasferimento. Il classe '94 ha il contratto in scadenza nel 2021 e il club partenopeo sta pensando a un rinnovo che possa blindarlo.

Per evitare di perdere uno dei giocatori più importanti in rosa a basso costo, De Laurentiis sta preparando un nuovo contratto quinquennale con una clausola di rescissione a 100 milioni di euro. Se la firma del polacco non arriverà a breve l'Atletico Madrid potrebbe tornare a dare la caccia a un elemento che gode della stima del Cholo Simeone.