Calciomercato Napoli, Mertens ha un'offerta dal Borussia Dortmund: lui aspetta gli azzurri

Dopo l'infortunio di Alcacer, il Dortmund vuole Mertens per gennaio: al belga l'idea piace, ma per ora spera nel rinnovo con il Napoli.

Si è un po' incrinato il rapporto tra Dries Mertens, Ciro, e il popolo napoletano. Il famoso ammutinamento di poche settimane fa ha portato i tifosi azzurri a non vedere più come intoccabile l'attaccante belga, che spera comunque di continuare a giocare a anche dopo il 2020.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

In mezzo al possibile rinnovo col Napoli, spunta secondo Sky Sport l'offerta del , che ha scelto Mertens come sostituto di Alcacer. Il bomber spagnolo dovrà infatti rimanere ai box per un po' di tempo e per questo motivo la dirigenza tedesca si sta muovenso sul mercato.

A Mertens l'idea Dortmund piace, ma per ora spera di poter rinnovare con il Napoli. In scadenza il prossimo giugno, l'ex non vorrebbe giocare in altre squadre italiane, visto che nel corso degli anni è diventato un simbolo della squadra azzurra. Niente , dunque.

Se le basi per un rinnovo con il Napoli non dovessero arrivare nelle prossime ed immediate settimane, allora Mertens potrebbe prendere la via di Dortmund e gli azzurri monetizzare invece di perderlo a zero a giugno.

Mertens intanto si trova a 118 goal, secondo capocannoniere all-time del Napoli: davanti al belga c'è solo l'ex compagno Hamsik a 121, mentre l'assoluta leggenda azzurra Diego Armando Maradona è sul gradino più basso del podio a 112, superato da pochissimo.