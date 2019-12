Calciomercato Napoli, Mertens nel mirino del Galatasaray: contatto con l'agente

Mertens potrebbe lasciare Napoli nel 2020. Non solo l'interesse cinese e quello dell'Inter, spunta anche l'ipotesi turca.

Non è ancora detta l'ultima parola, ma il destino di Dries Mertens sembra sempre più lontano dal . La scadenza contrattuale e il caos in terra azzurra delle ultime settimane stanno spingendo il belga via, con diverse squadre pronte ad accoglierlo nel calciomercato di gennaio.

Il Napoli non vuole perderlo a zero e davanti ad un certo addio nel 2020, proverà almeno a ricavare diversi milioni dalla sua cessione. Secondo i media turchi, tra cui Fanatik, la sua prossima destinazione potrebbe essere Istanbul, dove giocherebbe con la maglia del .

Il club turco avrebbe già avuto un contatto con l'agente di Mertens: Galatasaray deciso a far firmare all'ex un contratto triennale, magari lasciando partire verso la quel Radamel Falcao accolto come un re ma non ambientatosi nel campionato turco.

Classe 1987, Mertens ha sempre avuto un grandioso rapporto con Napoli e i suoi tifosi, tanto da essere soprannominato Ciro in virtù del suo attaccamento alla città in cui lavora. Il famoso ammutinamento ha però portato ad una spaccatura, che potrebbe non essere sanata nelle prossime settimane.

Per questo motivo i club cinesi, ma sopratutto l' di Conte, stanno fiutando l'opportunità di portare un giocatore così tecnico ed esperto tra le proprie fila nel 2020, per aumentare la propria forza offensiva.

Intanto Mertens, che ha da poco superato Maradona per goal segnati con la maglia del Napoli, valuta il da farsi, così come la stessa società azzurra. Tra poche settimane il suo futuro verrà probabilmente svelato: permanenza o addio dopo sette anni?