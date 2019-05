Calciomercato Napoli, Mario Rui può partire: c'è il Benfica

Contestato dopo la prestazione contro l'Arsenal, Mario Rui non ha esultato dopo il goal alla SPAL. Le squadre portoghesi lo seguono.

Non è stata una stagione esaltante quella del , che ha sì chiuso al secondo posto in , ma ha ampiamente deluso tra Champions, e Coppa . Tifosi azzurri poco soddisfatti e grosse critiche nelle ultime settimane, sopratutto verso quel Mario Rui reo di non aver giocato al meglio contro l' .

Colpito dalle critiche, Mario Rui ha così evitato di esultare dopo il decisivo goal segnato alla . Il terzino ex non è tra gli imprescindibili di Ancelotti e la prossima estate potrebbe fare rima con suo addio alla Serie A e alla squadra azzurra.

Secondo Il Mattino, infatti, Mario Rui è seguito con attenzione da Lisbona e sopratutto , che potrebbe dare al giocatore l'opportunità di continuare in Champions anche dopo l'addio al Napoli. Prima nel campionato portoghese, si giocherà il titolo e l'accesso ai gironi all'utlima giornata: altrimenti giocherà i preliminari in caso di sconfitta e trofeo al .

Classe 1991, Mario Rui è sempre stato utilizzato nei gironi di Champions da Ancelotti, ma è stato prettamente una riserva in Serie A. Contro la SPAL è tornato titolare, dopo quattro gare in panchina senza nemmeno un minuto giocato, che di fatto l'hanno leggermente allontanato dal Napoli.

In Italia dal 2011, acquistato dal Fatima, Mario Rui ha vestito le maglie di Gubbio, ed prima della grande opportunità con la Roma e della Champions con il Napoli. In azzurro ha anche conquistato la Nazionale portoghese, che potrebbe dargli maggiore visibilità in caso di ritorno in patria.

Se l'attacco del Napoli verrà quasi sicuramente confermato, uno dei grandi dubbi della prossima stagione riguarda proprio il pacchetto arretrato. Nessuno dei presenti nella rosa di Ancelotti ha il posto assicurato o la sicura permanenza in terra campana.