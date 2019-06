Calciomercato Napoli, il Manchester City sale a 95 milioni per Koulibaly

Il Manchester City spinge forte per Koulibaly con un'offerta monstre di 95 milioni di euro. Il Napoli tentenna, intanto non molla la pista Manolas.

Nelle ultime ore il Napoli ha praticamente messo le mani su James Rodriguez, ma nel frattempo negli uffici di De Laurentiis è arrivata un'altra offerta super per Kalidou Koulibaly.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il avrebbe messo sul piatto 95 milioni di euro per regalare il centrale senegalese a Guardiola.

Una cifra enorme che inevitabilmente fa tentennare il e mette un tarlo in testa a De Laurentiis, che da un lato non vorrebe rinunciare a uno dei migliori difensori d'Europa ma dall'altro sa che 95 milioni per un solo giocatore sono cifra non da poco.

Specialmente in questo momento che il Napoli sta chiudendo un'importante trattativa in entrata (quella relativa a James Rodriguez) che di milioni ne costerà in totale almeno 40 tra prestito oneroso e riscatto.

Inoltre parallelamente Giuntoli sta portando avanti il discorso con la per Manolas, che in caso di cessione di Koulibaly potrebbe diventarne l'erede. Il greco ha già dato il suo benestare, così come James, ma un doppio colpo di questa portata potrebbe portare a valutare concretamente una cessione importante come quella di Koulibaly.