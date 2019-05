Calciomercato Napoli, Malinovskiy nome nuovo per il centrocampo: costa 10 milioni di euro

Ruslan Malinovskiy, centrocampista del Genk, è il nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Il classe 1993 costa 10 milioni di euro.

Dopo la partenza di Hamsik, il ha perso un uomo a centrocampo e l'infortunio di Diawara ha accorciato ulteriormente le rotazioni. Per questo sul mercato estivo un mediano potrebbe essere la priorità della squadra di Ancelotti.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il nome nuovo emerso negli ultimi giorni sarebbe quello di Ruslan Malinovskiy, centrocampista classe 1993 ucraino, di proprietà del .

Gioca in dal gennaio 2016, anno in cui ha lasciato lo Donetsk, club in cui è cresciuto e in cui ha mosso i primi passi nel grande calcio.

L'articolo prosegue qui sotto

Il suo procuratore Sergei Serebrennikov avrebbe ammesso l'interesse del Napoli nei confronti del suo assistito. Il costo dell'operazione sarebbe di 10 milioni di euro complessivi.

Nazionale ucraino dal 2015, Malinovskiy è un centrocampista dotato di tecnica e fisico. Si è messo in luce giocando soprattutto in . Ha anche segnato con la sua nazionale contro l' in amichevole a Genova lo scorso ottobre.

A gennaio sulle sue tracce si era messa anche la . Ora ecco l'interesse del Napoli, che oltre a lui starebbe valutando altri profili tra cui Veretout, Bennacer e Bourigeaud.