Calciomercato Napoli, Lozano ai dettagli: martedì l'arrivo in Italia, mercoledì le visite

Il Napoli sta per definire l'acquisto dell'attaccante Hirving Lozano dal PSV Eindhoven: trattativa ai dettagli, visite previste per mercoledì a Roma.

Hirvin Lozano è ormai a un passo dal . Il club partenopeo, secondo quanto riferisce 'Sky Sport', è ormai arrivato ai dettagli nella trattativa con il Eindhoven per il messicano. Le parti stanno limando le ultime distanze e definendo la questione dei diritti di immagine.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

Lozano arriverà in nella giornata di martedì, e mercoledì sosterrà a le visite mediche. Il Napoli per assicurarselo verserà 42 milioni di euro nelle casse del club olandese.

L'articolo prosegue qui sotto

L'attaccante, superate le visite mediche, che si prevedono particolarmente approfondite dopo i problemi fisici accusati dal giocatore negli ultimi mesi, da ultimo l'infortunio al piede rimediato con l'Ado den Haag, firmerà un contratto quinquennale da 4 milioni di euro più bonus.

Con l'arrivo di Lozano i partenopei piazzerebbero il primo importante colpo in attacco. 'El Chucky' è reduce da una brillante stagione con il , nella quale ha segnato 17 reti e fornito 11 assist in 30 presenze in Eredivisie.