Calciomercato Napoli, Lobotka già a gennaio: prima offerta al Celta Vigo

Il Napoli cerca un rinforzo a centrocampo e ripensa a Lobotka, giocatore già seguito la scorsa estate. Offerta per il prestito con diritto di riscatto

Il Napoli cerca rinforzi per il centrocampo di Ancelotti e, secondo 'Sky Sport', sarebbe tornato alla carica col Celta Vigo per lo slovacco Lobotka.

Il centrocampista classe 1994 era già stato seguito a lungo la scorsa estate quando Lobotka aveva anche parlato con Ancelotti, ma poi il Napoli decise di puntare sulla coppia Allan-Hamsik e non affondò il colpo.

Adesso però, complici le possibili partenze di Diawara e Rog, il Napoli ci riprova offrendo al Celta Vigo due milioni per il prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni.

Gli spagnoli al momento non si accontentano ma, come riporta 'Sky Sport', l'affare alla fine si potrebbe chiudere già a gennaio per 5 milioni di prestito e 20 per il riscatto a giugno.

Il Napoli d'altronde avrebbe già il sì del giocatore, peraltro connazionale di Hamsik, e vuole bruciare la forte concorrenza del Bornemouth.