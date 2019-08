Calciomercato Napoli, Llorente si avvicina: sarà l'alternativa alla punta titolare

Fiorentina, Inter e Napoli sarebbero state sorpassate: Llorente pronto a tornare in Italia per vestire la maglia del Napoli.

Dopo la , il . E' infatti la squadra partenopea la grande favorita per riportare in , Fernando Llorente. Ancelotti lo vuole come alternativa alla punta titolare e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca in casa campana.

Secondo El Chiringuito, infatti, il Napoli è vicino all'acquisto di Llorente, dopo l'accelerata degli ultimi giorni. Se dovesse andare così niente da fare dunque per , e , anch'esse interessate ad avere il giocatore spagnolo in squadra per l'imminente stagione di .

A 34 anni Llorente ha dimostrato di poter ancora essere decisivo, sopratutto in Champions: l'ex Juventus è stato essenziale per il passaggio del turno contro il ed ora cerca una nuova avventura in Italia, dove si era trovato benissimo ai tempi bianconeri.

Llorente diverrebbe così l'alternativa a Milik, anche se il Napoli spera ancora di avere come prima punta titolare Icardi: 65 milioni all'Inter per l'argentino, ma occhio al e ad una Juventus che potrebbe ancora inserirsi nell'affare, magari nell'ambito di uno scambio con Dybala.

Per Llorente due stagioni alla Juventus, con una presenza anche nell'estate della terza, prima di essere ceduto nel campionato spagnolo, al . Svincolatosi dal lo scorso giugno, sta valutando le alternative, ma quella del Napoli sarebbe la più vicina.

Se ne parlerà ancora per un po' in attesa dell'annuncio ufficiale, anche perchè a differenza di altri acquisti, il suo potrà essere formalizzato anche dopo la chiusura regolare della finestra estiva di calciomercato.