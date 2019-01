Calciomercato Napoli, Lazzari costa 22 milioni: lo conferma il presidente della SPAL

Manuel Lazzari della SPAL costa 22 milioni di euro: lo conferma il presidente del club emiliano. Il Napoli ci pensa, è una possibilità per giugno.

Manuel Lazzari alla sua seconda stagione di Serie A sta confermandosi uno dei migliori esterni di fascia destra. Arrivato fino alla conquista anche della Nazionale, il prossimo step sembra automatico: il passaggio a una big. Ma chiunque lo vorrà dovrà pagarlo a caro prezzo. Napoli compreso.

I partenopei sarebbero interessati all'acquisto del classe 1993 della SPAL: tra la delicata posizione di Hysaj e l'adattamento di Maksimovic, la squadra di Ancelotti per l'anno prossimo potrebbe voler rinnovare la fascia destra di difesa. Lazzari potrebbe essere l'uomo giusto, ma, in caso di trattativa, non costerà poco.

A fare il prezzo è stato il presidente della SPAL, Simone Colombarini, intervenuto ai microfoni di 'CalcioNapoli24 Live'.

Il patron del club ferrarese ha fissato il costo del cartellino di Lazzari a 22 milioni, una cifra ritenuta centrata sul valore del giocatore. Ha inoltre aggiunto che il giocatore non si muoverà a gennaio, ma al più tardi a giugno se dovessero arrivare delle offerte, com'è probabile.

"Per gennaio non si muove, vogliamo portarlo fino a giugno. Poi è un giocatore che è cresciuto, credo che sia legittimo ambire ad una squadra che può dargli più possibilità. In estate qualche interesse si presenterà. Valuteremo insieme cosa fare, non credo di essere nella situazione di frenare la carriera del calciatore. Costo di 22 milioni? Sì, è centrato sul suo valore. Poi le valutazioni le fa il mercato".

Manuel Lazzari in questa stagione ha saltato solo una partita per infortunio ed è uno dei cardini della SPAL di Semplici, che punta molto su di lui per raggiungere la salvezza. Il Napoli, per ora, lo tiene d'occhio.