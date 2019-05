Calciomercato Napoli, l'agente di Theo Hernandez conferma: "Trattativa viva"

Il Napoli fa sul serio per Theo Hernandez, difensore del Real Madrid in prestito alla Real Sociedad questa stagione. L'agente ha confermato.

La filosofio del è sempre la stessa e, anche questa estate, De Laurentiis e Giuntoli puntano soprattutto a formare una rosa giovane e talentuosa. Risponde a questi parametri, ad esempio, il difensore francese Theo Hernandez.

Classe 1997 di proprietà del , questa stagione l'ha trascorsa in prestito alla . Si tratta di un terzino sinistro, ben messo fisicamente e anche molto veloce, che all'occorrenza può ricoprire il ruolo di difensore centrale. L'agente Manuel Garcia Quilon ha parlato ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli'.

"Sì, è vero che il Napoli mi ha contattato per Theo Hernandez. La trattativa è viva".

D'altronde non è un mistero che il Napoli per la prossima stagione stia preparando un restyling sulle corsie difensive, sia a destra che a sinistra. Se l'acquisto di Theo Hernandez dovesse andare in porto, poi si passerà a scandagliare i nomi sulla fascia destra.