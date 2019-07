Calciomercato Napoli, l'agente di Pepé ammette: "Contatti con club italiani"

L'estate del non è soltanto James Rodriguez. La dirigenza partenopea vorrebbe infatti provare un altro colpo che possa garantire profondità all'attacco. Il nome potrebbe essere quello di Nicolas Pepé.

L'esterno ivoriano del , appena rientrato in dopo l'eliminazione ai quarti della Coppa d'Africa, è secondo il 'Corriere dello Sport' sulla lista dei giocatori seguiti dal club partenopeo.

L'ammissione che il classe 1995 può avere un futuro in è arrivata anche da Samir Khiat, l'agente che cura gli interessi del giocatore e che ha ammesso ai media francesi che ci sono contatti con squadre di .

"Stiamo valutando il suo futuro con calma e serenità. Abbiamo anche contatti in Italia e Nicolas è aperto a tutto: l’obiettivo non è firmare, ma individuare la soluzione migliore per lui".