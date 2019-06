Calciomercato Napoli, l'agente di Hysaj: "La Juventus è la società più importante d'Italia"

Difficilmente la stagione 2019-2020 verdrà il terzino albanese Hysaj indossare la maglia del . La conferma arriva ancora una volta dalle parole del suo procuratore Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Radio Crc.

Tra le possibili destinazioni potrebbe pure esserci la , con in panchina Maurizio Sarri.

" Perchè non dovrebbe accettare, parliamo di un professionista . Non esiste la parola traditore nel calcio perchè tutti i professionisti possono fare le scelte che ritengono adatte per la loro carriera. La Juventus è la società più importante d' , Sarri ai tempi ha solo difeso i colori del Napoli. I bianconeri lo volevano già due anni fa, ma restò a Napoli nella speranza di vincere lo Scudetto".

Nei confronti del giocatore è forte anche l'interessamento da parte dell', la cui offerta però è sembrata inferiore rispetto al valore del suo assistito.

"Non mi voglio sostituire al club, perchè sono loro che fissano il prezzo. Non si potrebbe dire di no quando si parla di Atletico Madrid e magari il ragazzo vuole provare una nuova esperienza al di fuori dell'Italia. Ma non sminuisce Napoli, è una città che gli sta a cuore".