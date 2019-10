Calciomercato Napoli, Koulibaly è l'obiettivo numero uno del Manchester United

Il Manchester United sta deludendo come non mai, ma ha già in mente come operare nel calciomercato 2020: occhi su Rice e Koulibaly.

Lo dicono i numeri. Quello 2019/2019 è il peggiore degli ultimi trent'anni, non solo lontano anni luce dalla vetta, ma a pochi passi dalla zona retrocessione. Grossi problemi in attacco, enormi in difesa nonostante l'acquisto di Maguire, il difensore più costoso di sempre. Ora i Red Devils puntano Kalidou Koulibaly .

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Insieme al centrocampista del , Declan Rice , è il difensore del il grande obiettivo del team di Manchester per la prossima stagione. Se Mandzukic ed Eriksen saranno gli obiettivi di gennaio, sono giò segnati quelli estivi, per i quali lo United farà di tutto.

Entrambi i nomi sono da tempo nel mirino del Manchester United, ma non sono mai stati prioritari. Stavolta invece in cima alla lista dei desideri sono balzati loro. Rice ha un contratto fino al 2014, ragion per cui il West Ham non chiede meno di 100 milioni.

Koulibaly è valutato 110 miloni e secondo il Manchester sarebbe l'ideale compagno di Maguire in difesa. Nel mirino dello United dai tempi di Mourinho, alla fine il club inglese si è affidato a Chris Smalling e Phil Jones senza puntare forte sul giocatore senegalese.

La dirigenza ha in mente solo questo piano, anche in caso di addio a Solskjaer, ovviamente in bilico per i risultati negativi ottenuti in questo avvio stagionale. Per ora il tecnico norvegese non rischia comunque l'esonero, nonostante alcune scelte contestate.

Koulibaly è alla sesta stagione con il Napoli e nel corso degli anni il numero uno azzurro De Laurentiis ha spesso rifiutato offerte, anche di un certo livello. Il calciomercato però si evolve, così come le strategie societarie: il 2020 porterà ad un nuovo tormentone sulla permanenza in o meno.