Calciomercato Napoli, Koulibaly: "Bello che mi vogliano molti club"

Kalidou Koulibaly parla di mercato e non solo: "In tanti sulle mie tracce, fa piacere. Mi pento di aver applaudito l'arbitro in Inter-Napoli".

Sul mercato è uno degli uomini più in vista, per lui in parecchi farebbero follie dal punto di vista economico: Kalidou Koulibaly può essere tranquillamente considerato come uno dei difensori centrali al mondo, dopo una crescita esorbitante che ha certificato il suo immenso valore al Napoli.

Aurelio De Laurentiis ammise, in passato, dell'esistenza di un'offerta da 100 milioni di euro arrivata dall'Inghilterra per il gigante senegalese, serenamente rispedita al mittente. Ai microfoni di 'Canal +', Koulibaly non fa mistero del piacere provato per il corteggiamento dei top club europei.

"È bello sapere che molti club sono interessati a me. Vedremo cosa ci riserverà il futuro, l'obiettivo primario è vincere qualche trofeo con la maglia del Napoli".

L'ex Genk torna sull'espulsione di San Siro del 26 dicembre scorso, e i rimorsi a riguardo sono tanti.