Calciomercato Napoli, Kouamè vicino: col Genoa ballano 5 milioni

Christian Kouamè si avvicina al Napoli: intesa di massima col Genoa, accordo da trovare tra i 25 milioni chiesti da Preziosi e i 20 offerti.

Christian Kouame non è mai stato così vicino al Napoli come adesso. Secondo quanto riportato da 'Il Secolo XIX', il trasferimento dell'attaccante del Genoa al club partenopeo sarebbe infatti in dirittura d'arrivo.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Un'intesa di massima è stata raggiunta tra i due club, con il prezzo finale dell'operazione che è l'unica cosa che rimane effettivamente da definire. La distanza è poca, visto che il presidente del Grifone Preziosi chiede 25 milioni mentre De Laurentiis vorrebbe offrirne 20, bonus compresi.

La sensazione, dunque, è quella che l'affare, come riferito dall'edizione odierna de 'Il Mattino', possa chiudersi intorno a complessivi 22 milioni di euro.

Dettagli da limare dunque, per un affare che sembra ormai fatto. Kouame in questa stagione ha collezionato tre goal e cinque assist in venti partite totali, mostrando soprattutto una grande intesa con il goleador del Genoa, Piatek.

L'articolo prosegue qui sotto

Dell'ex Cittadella ha parlato quest'ogg il direttore sportivo Perinetti, come riportato dall'Ansa. Perinetti ha ovviamente sottolineato che le eventuali partenze di questi due elementi sono posticipate alla prossima estate.