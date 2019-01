Calciomercato Napoli, Kouamé rinforzo dal Genoa: si chiude per giugno

Accordo trovato tra il Napoli e l'entourage di Kouamé: raddoppierà lo stipendio. Diawara non si muove e gli azzurri pensano anche a Traoré e Lozano.

Un avvio di campionato da protagonista con il Genoa gli ha permesso di attirare su di sè le attenzioni di molte squadre. Il più interessato senza dubbio il Napoli, club che sta lavorando per portarlo al San Paolo la prossima estate. Si tratta di Christian Kouamé, giovane attaccante del Grifone che nei suoi primi mesi in Serie A è già riuscito a mostrare molte delle sue qualità.

Tre reti e cinque assist in venti apparizioni stagionali, mostrando soprattutto una grande intesa con il capocannoniere dei rossoblu Krzysztof Piatek. Numeri e prestazioni che hanno portato il Napoli a sceglierlo come rinforzo per il prossimo calciomercato estivo, con gli azzurri già a buon punto nelle trattative.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il club di De Laurentiis avrebbe già trovato un accordo con l'entourage del giocatore. Kouamé guadagnerà un milione all'anno (1,2 con l'aggiunta di bonus), raddoppiando di fatto l'attuale stipendio da 600mila euro garantitogli oggi dal Genoa.

L'affare prevede che l'ivoriano finisca la stagione con la squadra allenata da Cesare Prandelli, prima del definitivo trasferimento al Napoli con l'arrivo dell'estate. Da definire il prezzo del cartellino di Kouamé, valutato da Enrico Preziosi intorno ai 20 milioni di euro, con una possibile contropartita tecnica da inserire nella trattativa.

Inizialmente si era parlato di Amadou Diawara, giocatore che Preziosi aveva richiesto in prestito da subito. Stando al 'Corriere dello Sport', il Napoli avrebbe però messo un veto sulla cessione del centrocampista guineano, considerato un elemento troppo importante della rosa di Carlo Ancelotti.

Oltre che su Kouamé, il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, è al lavoro su altri due fronti. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', i partenopei hanno avviato i contatti con l'Empoli per Hamed Traoré, giovane trequartista che il prossimo mese compirà 19 anni. L'operazione potrebbe chiudersi intorno ai 10 milioni.

L'altra pista è quella che porta a Hirving Lozano, promettente ala messicana del PSV Eindhoven giustiziere dell'Inter in Champions League.