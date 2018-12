Calciomercato Napoli, Kouamé obiettivo per l'attacco: idea già per gennaio

Il Napoli pensa a un rinforzo per l'attacco già per gennaio: l'obiettivo è Kouamé, contatti concreti con il Genoa. Anche la Roma segue il giocatore.

Christian Kouamé è una delle rivelazioni del girone d'andata della Serie A 2018/19. L'attaccante del Genoa è diventato presto un insostituibile nello scacchiere prima di Ballardini, poi di Juric e ora anche di Prandelli. Tanto da diventare un obiettivo concreto del Napoli per il mercato di gennaio .

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Secondo quando riportato da'Sky Sport', i partenopei avrebbero avviato da diversi giorni i contatti con i rossoblù per provare ad arrivare al giocatore già nella prossima sessione di mercato. Con l'incombere della sessione invernale, questi si sarebbero intensificati.

L'eventuale acquisto sarebbe indipendente dalle uscite, visto che è possibile che la squadra di Carlo Ancelotti nel prossimo mese possa cambiare qualcosa soltanto a centrocampo, dove sembrano essere in uscita Marko Rog e Amadou Diawara.

L'articolo prosegue qui sotto

Il desiderio del Napoli sarebbe quello di inserire in rosa un attaccante rapido e veloce, caratteristiche che appartengono a Kouamé. Alla sua prima stagione di A l'ex Cittadella ha subito mostrato grandi cose giocando al fianco di Piatek. I goal finora sono soltanto tre, ma il suo contributo è stato determinante per il Genoa.

Se non si dovesse arrivare un accordo per gennaio, il Napoli proverebbe comunque a chiudere in anticipo l'affare per poi abbracciare il giocatore dal prossimo giugno.

Non manca però la concorrenza, in particolare quella della Roma , che sempre secondo 'Sky Sport' nei giorni scorsi si era avvicinata al giocatore . Monchi avrebbe anche incontrato l'agente del ragazzo, ma la richiesta sarebbe di circa 30 milioni di euro.