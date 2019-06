Calciomercato Napoli, James Rodriguez vorrebbe restare a Madrid: spunta l'Atletico

Il Napoli insiste per James Rodriguez ma il colombiano non ha fretta e vorrebbe restare a Madrid. Possibile trasferimento dal Real all'Atletico.

L'unica certezza sul futuro di James Rodriguez è che sarà lontano dal Real dove il feeling con Zidane, d'altronde, non è mai sbocciato. Il colombiano però, un po' a sorpresa, potrebbe restare a Madrid.

Questo almeno secondo 'Cadena Ser' per cui James Rodriguez preferirebbe restare in e aspetterebbe la possibile chiamata dell'Atletico, dove peraltro si è appena trasferito l'altro ex Real Marcos Llorente.

L'operazione comunque sembra difficile, considerato come l'Atletico stia per investire più di 120 milioni per Joao Felix e che prima il club spagnolo dovrebbe cedere Correa o Vitolo.

Ecco perché l'opzione più probabile per James Rodriguez resta il trasferimento al dove Carlo Ancelotti, suo allenatore già sia al che al , lo aspetta a braccia aperte.

Il colombiano in ogni caso attualmente è ancora impegnato in Copa America e non avrebbe alcuna fretta di decidere il suo futuro: Napoli lo aspetta, ma occhio al pericolo Atletico.