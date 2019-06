Calciomercato Napoli, per James Rodriguez si punta a chiudere a 35 milioni

Il Napoli continua a lavorare per assicurarsi James Rodriguez. L’obiettivo è chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Ormai non ci sono più dubbi: è James Rodriguez il grande obiettivo del per questa sessione di calciomercato estiva.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Il club partenopeo in queste ore sta lavorando alacremente al fine di riuscire a regalarsi un campione espressamente richiesto da Carlo Ancelotti e, secondo quanto riportato da Sky , l’operazione potrebbe anche essere chiusa nel giro di 48 ore.

L'articolo prosegue qui sotto

L’obiettivo del Napoli è quello di convincere il ad accettare un prestito oneroso da circa cinque milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a trenta e da quanto emerso nelle ultime ore, anche l'entourage del giocatore è ottimista sul buon esito dell'operazione.

Gli Azzurri puntano quindi a mettere a segno quello che sarebbe uno dei colpi più clamorosi dell’estate e la conferma l’ha del resto data nelle scorse ore anche il presidente De Laurentiis .

“E’ un desiderio di Ancelotti, lui sa quanto può essere utile per noi. Anche se è costosissimo noi andiamo avanti”.

James Rodriguez , classe 1991, ha già lavorato con Ancelotti ai tempi del Real Madrid e fu proprio il tecnico di Reggiolo a volerlo successivamente con se al . Chiusa l’avventura in (il club bavarese non l’ha riscattato) non rientra nei piani dei Blancos che, dopo aver speso moltissimo nelle ultime settimane, sono ora chiamati a cedere alcuni dei loro gioielli per fare cassa.