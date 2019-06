Calciomercato Napoli, James Rodriguez regalo per Ancelotti: possibile il prestito

James Rodriguez vuole tornare a lavorare con Ancelotti e accetterebbe anche il prestito pur di raggiungerlo a Napoli. L'alternativa è Lozano.

James Rodriguez infiamma il calciomercato del . Il grande colpo dell'estate 2019 targata De Laurentiis potrebbe davvero essere il talento colombiano esploso ai Mondiali 2010.

Dopo due stagioni non esaltanti al , infatti, James Rodriguez è ritornato al per fine prestito ma non rientra nei piani di Zidane e sogna di raggiungere Ancelotti .

L'attuale tecnico del Napoli d'altronde lo ha già allenato sia a Madrid che in Baviera e il colombiano sarebbe ben felice di tornare a lavorare con Ancelotti, tanto che secondo 'La Repubblica' accetterebbe anche il trasferimento in prestito .

I rapporti tra De Laurentiis e Florentino Perez peraltro sono ottimi dato che il Napoli qualche anno fa ha già acquistato dal Real Madrid i vari Albiol, Callejon e Gonzalo Higuain.

Il prezzo del cartellino di James Rodriguez si aggira intorno ai 40 milioni di euro , mentre l'attuale contratto prevede un ingaggio da 6,5 milioni di euro netti all'anno fino al 2021 . Il Napoli ovviamente gli offrirebbe di meno, magari spalmando la stessa cifra su più anni.

La sensazione, insomma, è che l'affare possa andare in porto ma che i tempi non saranno brevissimi. In ogni caso De Laurentiis tiene sempre viva la pista che porta al messicano Lozano del , altro pallino di Ancelotti e per il quale gli olandesi chiedono 40 milioni di euro. L'obiettivo numero uno però si chiama James Rodriguez.

Tanto che il presidente del Napoli, intercettato dai giornalisti di 'Sport Mediaset', non ha negato l'interesse per Lozano e James Rodriguez mentre ha escluso categoricamente l'acquisto di Mauro Icardi: "Non lo compro".