Calciomercato Napoli, James Rodriguez 'caldo': obbligo di riscatto in caso di Scudetto

Napoli e Real Madrid in trattativa per James Rodriguez: spunta l'obbligo di riscatto in caso di Scudetto vinto dai partenopei.

Rimane James Rodriguez il grande colpo per la nuova stagione del che punta a lanciare la sfida alla dell'ex Sarri per lo Scudetto, abbandonato troppo presto nella stagione passata per via dello strapotere bianconero. E il colombiano appare come la soluzione giusta per mettere quantomeno un argine.

Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato della possibilità che il decida di cedere il suo gioiello a titolo definitivo e a non in in prestito con diritto di riscatto: ora spunta un'altra ipotesi, legata proprio all'eventuale conquista del campionato da parte degli azzurri.

Come riportato da 'Tuttosport', il Napoli pagherebbe 5 milioni per il prestito oneroso con riscatto fissato a 30-35: l'obbligo scatterebbe qualora Insigne e compagni diventassero campioni d' per la terza volta nella storia dopo i trionfi del 1987 e 1990.

Dal canto suo, il Real Madrid spera in una Copa America da protagonista per James Rodriguez che farebbe lievitare il prezzo del cartellino, magari scatenando un'asta internazionale che veda aumentare i 40 milioni potenziali offerti dal Napoli.

'La Gazzetta dello Sport' si concentra su un altro aspetto della vicenda: è nota, infatti, la politica sui diritti d'immagine di Aurelio De Laurentiis, da sempre intento a non concederli ad attori o calciatori e a tenerli per sé. Parti al lavoro per cercare un metodo che risulti utile per inglobare i tanti contratti di sponsorizzazione firmati dall'asso sudamericano, testimonial di primo piano oltre a essere un calciatore dalla classe sopraffina.