Calciomercato Napoli, James Rodriguez ha detto sì ad Ancelotti: si tratta con il Real

Carlo Ancelotti ha chiamato James Rodriguez, che ha detto di sì alla proposta del Napoli. Il Real Madrid vuole circa 40 milioni di euro.

In sono sicuri ed i tifosi azzurri drizzano già le antenne: James Rodriguez, secondo quanto riportato da 'AS', ha detto sì al dopo la chiamata di Carlo Ancelotti, suo ex allenatore sia al Real che al .

Il trequartista colombiano, in teoria, potrebbe ancora essere riscattato dal entro il 15 giugno, ma l'opzione è ormai ufficiosamente decaduta perché James ha espresso la volontà di lasciare la .

Attualmente è quindi un giocatore del a tutti gli effetti, ma la presenza di Zidane (con cui non va d'accordo) lo 'obbliga' a cambiare aria. Ed ecco che in questa ottica si inserisce il Napoli di Carlo Ancelotti.

L'ex allenatore del Real lo ha subito convinto. De Laurentiiss, tra l'altro, proprio nella giornata di ieri ha confessato: "Noi dobbiamo capire se abbiamo bisogno di una vera punta o di una seconda punta. Entro lunedì vi darò una bella notizia per l'estate...".

Inutile dire che a Napoli sono già tutti gasati. Magari non sarà annunciato lunedì, ci vorrà del tempo, ma quella di James è un'idea concreta. Il Real vuole ricavare dalla sua cessione circa 40 milioni di euro, non di meno.

Tra l'altro è il prezzo che il Bayern aveva concordato per il suo eventuale riscatto (42 milioni). Scenderà al di sotto sarà difficile, ma De Laurentiis potrebbe puntare sul fatto che il Real è in un certo senso costretto a cederlo, visto che non rientra nei piani dell'allenatore.