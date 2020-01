Calciomercato Napoli, in arrivo Demme e Lobotka: Fabian Ruiz non è più incedibile

Gli acquisti di Demme e Lobotka, richiesti da Gattuso, sembrano presupporre una rivoluzione a centrocampo. Fabian Ruiz l'indiziato a partire.

Rivoluzione a centrocampo per il di Gattuso che dopo aver abbracciato Demme, oggi è attesa l'ufficialità, aspetta Lobotka e programma l'acquisto di Amrabat per giugno.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

E' chiaro però che tutti questi nuovi innesti presuppongono anche qualche partenza eccellente ed in tal senso, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', l'indiziato numero uno sembra Fabian Ruiz.

Lo spagnolo, fortemente voluto a Napoli dagli Ancelotti padre e figlio, con l'arrivo di Gattuso si è spento. E contro l' dopo una prova opaca nel ruolo di regista su Fabian sono piovuti anche i primi fischi.

Il tutto senza dimenticare come al momento l'ex Betis non abbia accettato la proposta di rinnovo presentata da De Laurentiis e continui a flirtare con le big spagnole.

La sensazione insomma è che, se a giugno o dovessero offrire almeno 70 milioni di euro, il Napoli potrebbe seriamente pensare di cedere Fabian Ruiz. Sempre che a partire non sia invece uno tra Zielinski ed Allan, anche loro in trattativa per i rispettivi rinnovi.