Calciomercato Napoli, il Real chiude le porte per Federico Valverde

Il Napoli ha posato il mirino su Federico Valverde, centrocampista classe 1998 del Real Madrid, ma Zidane non vuole lasciarlo andare.

Il , dopo aver praticamente concretizzato l'acquisto di Giovanni Di Lorenzo dall'Empoli, continua la ricerca di altri talenti in giro per l'Europa. Uno di questi, molto giovane, risponde al nome di Federico Valverde, centrocampista del .

Secondo quanto riportato da 'Marca', il Napoli ha manifestato l'interesse per Valverde direttamente al Real Madrid. La risposta delle Merengues è stata però molton netta: il giovane uruguaiano non si muove da Madrid, per espresso desiderio di Zinedine Zidane.

Dopo la scorsa stagione trascorsa in prestito al Deportivo la Coruna, Valverde in questa annata ha debuttato nella prima squadra del Real Madrid, soprattutto grazie a Santiago Solari, mettendo insieme anche sedici presenze.

Si tratta di uno dei talenti più grandi e di prospettiva del calcio sudamericano. Il Napoli ci ha provato a strapparlo al Real Madrid, ma almeno per il momento la trattativa non è nemmeno cominciata. Valverde resta alla corte di Zidane.