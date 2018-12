Calciomercato Napoli, il PSG su Allan: tentazione da 50 milioni

Al momento Allan è incedibile per il Napoli. Ma se il PSG dovesse alzare l'offerta, se ne parlerà. Nicolò Barella l'eventuale sostituto.

Anche in questa stagione, il Napoli si sta godendo un immenso Allan Marques Loureiro. Il centrocampista ex Udinese ha ormai raggiunto un livello assoluto, che lo ha portato finalmente anche a debuttare con il suo amato Brasile.

Il brasiliano era uno degli uomini chiave di Maurizio Sarri e lo è ancor di più per Carlo Ancelotti. Lo è in generale per Aurelio De Laurentiis, che tre anni fa lo strappò all'Udinese e adesso si gode i frutti del suo investimento da 12 milioni di euro più Britos e il prestito di Duvan Zapata. Ma tutta l'Europa si sta accorgendo delle sue prestazioni, e allora ecco che è arrivato il momento tanto temuto...

Come riporta il 'Corriere dello Sport', il PSG ha bussato alla porta del Napoli. Non personalmente, ma tramite 'amici fidati'. Il manager di Allan, Juan Manuel Gemelli, è stato a Roma nei giorni scorsi con altre due persone, per parlare a nome del club francese della situazione di Allan.

Il PSG sarebbe pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro, ma Giuntoli ha risposto con un secco "no". E' chiaro però che se l'offerta dovesse aumentare, la dirigenza del Napoli si siederà su un tavolo per sondare il terreno, ma è presto ancora per parlarne.

Il club francese ha bisogno come il pane di un centrocampista, anche perché Adrien Rabiot non rinnoverà il suo contratto e lascerà a parametro zero Parigi a fine stagione. A meno che non arrivi addirittura qualcuno a strapparlo nella finestra invernale.

Aurelio De Laurentiis comunque dovrà essere lungimirante. Lui che ormai ha sposato la politica dei giovani. Allan è all'apice della sua carriera, a gennaio farà 28 anni e difficilmente in futuro il Napoli riceverà un'offerta più alta rispetto a questo momento. Ma come si fa a rinunciare al Guerriero? Bella domanda...