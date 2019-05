Calciomercato Napoli, Hysaj in partenza: "Andrà via sicuramente, si era interessato l'Atletico"

Il futuro di Elseid Hysaj sembra essere sempre più lontano da . Il terzino è stato ormai scavalcato nelle gerarchie da Malcuit e l'ormai imminente arrivo di Di Lorenzo gli potrebbe chiudere la strada.

A confermare la volontà dell'albanese di lasciare l'azzurro dopo quattro anni è stato il suo agente Mario Giuffredi, che ha parlato ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss' e 'Radio Marte'.

Il procuratore del classe 1994 ha affermato che il suo assistito sarà ceduto dal Napoli e che andrà a giocare in un club importante. Ha anche fatto il nome dell'Atlético Madrid, che si è interessato a lui in passato.

" Credo che Hysaj andrà via , vuole provare nuove esperienze. Dopo quattro anni e dopo quello che ha passato quest’anno è giusto che Hysaj cambi aria. I n passato l’ ha sempre chiesto informazioni , ma anche altre squadre. Andrà via da Napoli sicuramente, verso un club importante . Se Sarri andrà alla , potrebbe essere un'idea."

Dalla Roma è invece arrivato Mario Rui, un altro assistito di Giuffrida che potrebbe salutare il Napoli e che potrebbe cambiare aria e trovare un'altra squadra in .

"Anche Mario Rui è giusto che cambi aria per quello che ha passato e per quello che si è creato a livello ambientale intorno a lui. Le squadre non mancano: o Roma, o anche il , perché piace all’allenatore. Anche il è una destinazione gradita. Non credo che al Napoli troveranno un terzino più forte di lui".